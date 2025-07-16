Перестрелка на сигнальных пистолетах между подростками в российском городе попала на видео

В Петербурге попала на видео перестрелка подростков на сигнальных пистолетах

В Петербурге попала на видео перестрелка на сигнальных пистолетах между подростками. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

На кадрах видно, как толпа подростов собралась возле торгового центра. В какой-то момент один из участников что-то бросает в толпу и все разбегаются в стороны. После этого некоторые молодые люди достают сигнальные пистолеты и начинают стрелять в оппонентов.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали и доставили в отдел двоих несовершеннолетних. Ведется поиск остальных участников массовой драки.

Ранее сообщалось, что подростки устроили массовую драку и перестрелку на ракетницах в российском городе.