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13:12, 16 июля 2025Силовые структуры

Прокурор назвал видеоролики бывшей ведущей «Вестей» вызывающими страх

Прокурор: Видеоролики журналистки Курбангалеевой вызывают у россиян страх
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: «Россия-1»

Видеоролики бывшей ведущей «Вестей» Фариды Курбангалеевой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга; признана Минюстом РФ иноагентом) вызывают у россиян чувство тревоги и страха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление прокурора, которое тот сделал на заочном слушании дела журналистки во 2-м Западном окружном военном суде.

Прокурор огласила обвинительное заключение в отношении Курбангалеевой. По его словам, та опубликовала несколько постов в своем Telegram-канале и умышленно распространяла под видом достоверных сведений данные о нанесении ВС РФ ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины. По словам представителя гособвинения, этим журналистка ввела в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности деятельности российских войск при проведении СВО, дискредитировала ВС РФ, а у общества, ознакомившегося с видеозаписями, «вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства».

Ранее сообщалось, что с мая 2024 года Курбангалеева разместила на своем канале видео. В нем усмотрели признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма.

Также в январе 2023 года журналистка разместила в канале пост, в котором содержалась, как утверждается, ложная информация о действиях Российской армии при проведении СВО.

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