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13:46, 30 мая 2025Силовые структуры

Дело экс-ведущей «Вестей» Курбангалеевой направили в суд

Московская прокуратура утвердила обвинение журналистке Курбангалеевой
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Р. Назмиев / Wikimedia

Уголовное дело в отношении бывшей телеведущей канала «Россия» Фариды Курбангалеевой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга; признана Минюстом РФ иноагентом) направлено в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова.

Ее обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма, а также в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Также по делу проходит Алексей Барановский (признан в РФ иноагентом).

Установлено, что с мая 2024 года Курбангалеева, находясь за пределами страны, разместила на своем канале видео, созданное с Барановским. В нем усмотрели признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма.

Также в январе 2023 года журналистка разместила в канале пост, в котором содержалась ложная информация о действиях Российской армии при проведении СВО.

Курбангалеева и Барановский заочно арестованы, они находятся в международном розыске.

С 2007 по 2014 год Курбангалеева вела программу «Вести». После присоединения Крыма к России она покинула телеканал и уехала за границу. В настоящее время она проживает в Чехии.

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