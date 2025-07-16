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13:13, 16 июля 2025Мир

Статую Свободы захотели перенести из США в другую страну

Президент Петро: Статую Свободы нужно перенести из США в Колумбию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Поскольку США не намерены соблюдать права мигрантов, то в этом случае стоит перенести Статую Свободы из Нью-Йорка в колумбийский город Картахена. Такое мнение выразил президент республики Густаво Петро, его слова приводит газета Semana.

«Американцы считают себя высшей расой, будучи белыми (...). Но ведь те, кто действительно боролся за свободу, — это чернокожие, которые основали первую свободную территорию в Америке. Давайте будем говорить о том, что на самом деле важно: о демократии и свободе. В противном случае эту статую нужно перенести из Нью-Йорка в Картахену», — отметил глава государства.

Кроме того, Петро раскритиковал миграционную политику действующей американской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом. В частности, его возмутило строительство во Флориде специализированного центра для содержания под стражей нелегальных иммигрантов в местности, где находятся аллигаторы и другие опасные животные.

1 июля Трамп открыл новый центр содержания нелегальных мигрантов в штате Флорида, получивший неофициальное название «Алькатрас с аллигаторами». Сообщается, что учреждение на 3000 мест станет крупнейшим центром содержания нелегалов в США.

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