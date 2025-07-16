В Германии заявили об идейном споре с Францией из-за Украины

Политолог Рар заявил об идейном споре между ФРГ и Францией из-за помощи Киеву

Немецкий политолог Александр Рар заявил газете «Взгляд» об идейном споре между Германией и Францией из-за военной помощи Украине.

Ранее Париж отказался участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева, чтобы стимулировать собственное производство и поддержать европейских производителей. «Как только началась дискуссия о милитаризации Европы, Франция заняла позицию, согласно которой континент должен приобрести полную самостоятельность в военном производстве и независимость от США в этой сфере», — отметил эксперт.

При этом Берлин, по его словам, полагает, что на построение военно-промышленного комплекса Европы и пополнение складов вооружений уйдет слишком много времени, которого нет из-за необходимости немедленно вооружать Украину. Также в ФРГ видят, что европейская промышленность оказывается не очень поворотливой в части милитаризации экономики, обратил внимание аналитик.

Он считает, что немецкие власти начнут искать поддержку среди европейских стран, чтобы закупать у американцев оружие для срочной поддержки Киева. Однако основную сумму, которую потребовал президент США Дональд Трамп за производство вооружения, должна будет внести Германия из своих займов, пояснил спикер.

Он указал, что ФРГ — в отличие от Франции — в вопросах обороны Европы по-прежнему ставит только на «защиту» США. По словам политолога, немецкий канцлер Фридрих Мерц считает, что закупкой оружия повернул Трампа на курс «непримиримости» с Россией. «По его мнению, цель немедленного вооружения Украины оправдывает все средства и затраты — вплоть до того, что независимость континента может подождать», – уточнил Рар. При этом он усомнился, что немцы перейдут «красные линии».

Ранее дипломатические источники в Великобритании сообщили, что Европа рассматривает возможность оплаты оружия для Киева на десять миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.