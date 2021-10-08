«Игра в кальмара» и BTS стали спасением для азиатской страны

Экспорт контента из Южной Кореи вырос в период пандемии коронавируса, а ставший самым популярным на Netflix во всем мире сериал «Игра в кальмара» и местный k-pop бойз-бэнд BTS подняли культурное влияние на новый уровень, став спасением для экономики азиатской страны, сообщает Bloomberg.

В 2020 году культурный экспорт Южной Кореи составил 10,8 миллиарда долларов — примерно одна десятая часть поставок полупроводников, которые являются одним из основных источников заработка страны. При этом на производстве контента Корея зарабатывает больше, чем на ключевых товарах для экспорта — бытовой технике и косметике.

Стоимость корейского экспорта развлечений, включая издательское дело, игры, музыку, фильмы и сериалы, выросла на 6,3 процента в 2020 году. Согласно отчету Корейского фонда международного культурного обмена, объем экспорта самых популярных потребительских товаров, таких как косметика, одежда и продукты питания в 2020 году вырос меньше — на 5,5 процента. При этом общие поставки товаров упали на 5,4 процента из-за пандемии COVID-19.

Индустрия развлечений наряду с технологической отраслью является наиболее быстрорастущим сектором экономики Южной Кореи. Согласно официальным данным, число работников творческих профессий выросло на 27 процентов в период с 2009-го по 2019 год. В то же время в производственном секторе — традиционном двигателе экономического роста — число сотрудников увеличилось на 20 процентов за тот же период.

По оценкам KOFICE, в 2019 году среди всех въезжающих в Корею туристов 13 процентов посетили страну с целью познакомиться с поп-культурой и посетить фан-мероприятия. Такой вид туризма принес стране 2,7 миллиарда долларов.

С 2016 года компания Netflix сотрудничала с различными местными киностудиями, а в сентябре 2021-го южнокорейский сериал «Игра в кальмара» впервые возглавил глобальный рейтинг лучших шоу от Netflix. Новый сериал продемонстрировал растущее влияние Кореи, что также может помочь культурному экспорту страны стать более крупным экономическим источником.

В период с 2016-го по 2020 год Netflix принес южнокорейской индустрии развлечений 4,7 миллиарда долларов — из них 1,9 миллиарда долларов приходятся на 2020 год. Компания создала в Корее 16 тысяч рабочих мест с полной занятостью в индустрии развлечений и смежных отраслях.

Российский оператор Netflix в 2021 году впервые раскрыл финансовые показатели. Выручка за 2,5 месяца 2020 года превысила 462 миллиона рублей, а чистая прибыль — 24 миллиона. Аудитория сервиса в стране может составлять от 180 тысяч до полумиллиона платных подписчиков.