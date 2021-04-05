Netflix впервые раскрыл прибыль в России

Оператор видеосервиса Netflix в России впервые раскрыл финансовые показатели. На их публикацию обратила внимание газета «Коммерсантъ».

В частности, выручка за 2,5 месяца прошлого года превысила 462 миллиона рублей, а чистая прибыль — 24 миллиона. Аудитория сервиса в стране может составлять от 180 тысяч до полумиллиона платных подписчиков. До сих пор доходы Netflix в России не раскрывались.

Как указал директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, после того как у российского Netflix стало больше 100 тысяч пользователей, сервис попадет в поле внимания Роскомнадзора. Платформу должны будут включить в реестр аудиовизуальных сервисов, так что сервису придется исполнять ряд требований. Речь идет, например, о маркировке контента и хранении данных российских пользователей на территории страны. Бырдин заключил, что все это повлечет за собой дополнительные расходы.

Netflix — американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы и сериалы, в том числе и анимационные, а также телепрограммы. В России сервис запустился в 2016 году.