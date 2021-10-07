BadComedian раскритиковал нашумевший сериал «Игра в кальмара»

YouTube-блогер BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов) раскритиковал возглавивший рейтинг Netflix южнокорейский сериал «Игра в кальмара». Своей оценкой он поделился в интервью «Пятому каналу».

По словам блогера, нашумевший сериал не впечатлил его из-за затянутого сюжета и неинтересных диалогов. «Не понравились диалоги, там есть очень хорошие ходы, есть хорошие актерские работы, но это не стоит девяти часов, которые тратятся на этот сериал», — заявил он.

BadComedian также отметил неудачную концовку ленты. «Можно сказать, это повергло меня в шок, насколько, что называется, концовку слили. Поэтому я не в восторге от происходящего. И происходящего хайпа тоже», — заявил Баженов.

Ранее стало известно, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара» возглавил топ стримингового сервиса Netflix в 90 странах. Фильм рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Уточняется, что шоу режиссера Хван Дон-хека о жестоких детских играх на выживание может стать самым успешным сериалом на платформе, обогнав такие хиты, как «Бриджертоны» и «Ведьмак».