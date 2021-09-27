BadComedian прокомментировал разблокировку обзора «Чернобыля»

Российский блогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, прокомментировал разблокировку его обзора фильма «Чернобыль» на YouTube. Об этом он рассказал журналистам NEWS.ru.

«Замечательно, вот [Александр] Роднянский (российский продюсер — прим. "Ленты.ру") пообещал связаться [с правообладателями], и связался. Обзор разблокировали», — отметил Баженов.

Блогер не смог ответить на вопрос о том, по чьей конкретно жалобе ролик оказался недоступен, потому что в заявке указывались три компании: Netflix, MPI и CPRAgency.

Критический обзор фильма Данилы Козловского «Чернобыль» был опубликован на канале BadComedian 21 сентября. Спустя почти неделю ролик заблокировали в 70 странах из-за жалобы правообладателей.

Баженов упрекал продюсера фильма Роднянского в том, что тот был причастен к блокировке. Позже Роднянский опроверг обвинения и пообещал постараться решить проблему.