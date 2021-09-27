Роднянский ответил BadComedian на обвинения в блокировке обзора «Чернобыля»

Российский продюсер Александр Роднянский ответил кинообозревателю Евгению Баженову, известному как BadComedian, на пост о том, что его обзор на фильм Данилы Козловского «Чернобыль» был заблокирован. Кинематографист высказался в комментариях под оригинальной публикации Баженова в Instagram.

Блогер высказал мнение, что стриминговый сервис Netflix ограничил доступ к обзору в некоторых странах под влиянием продюсера «Чернобыля» Роднянского, ранее отрицательно высказывавшегося о работе Баженова.

Он также сравнил продюсера со Сталиным. Отмечается, что в комментариях к посту позицию кинообозревателя поддержал режиссер Сарик Андреасян. «Ого! Не думал, что еще есть те, кто тебя блокирует. Неужели Роднянский не понимает, что это бессмысленно и это только злит адекватную аудиторию. Сделал плохое кино — получай от Бэда!» — написал Андреасян.

Роднянский в комментариях к публикации отметил, что не причастен к блокировке видео на YouTube, и пообещал, что постарается выяснить, кто и почему это сделал. Он также попросил подписчиков BadComedian'а не писать ему. «И да — я говорил и говорю: мне ваши обзоры не нравятся, но вы в полном праве делать их так, как считаете нужным», — резюмировал Роднянский.

Ранее киновед Александр Шпагин поделился мнением об обзоре YouTube-блогера BadComedian'а, в котором последний раскритиковал фильм Данилы Козловского «Чернобыль». По словам эксперта, в высказываниях интернет-кинокритика есть доля правды, фильм действительно имеет ряд фактологических ошибок, однако обвинить режиссера в том, что он скопировал американский одноименный сериал, нельзя.