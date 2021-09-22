Кинокритик оценил обзор BadComedian на «Чернобыль» Данилы Козловского

Киновед Александр Шпагин оценил обзор YouTube-блогера BadComedian'а (Евгения Баженова), в котором последний раскритиковал фильм Данилы Козловского «Чернобыль». По словам эксперта, поделившегося своим мнением с «Лентой.ру», в высказываниях интернет-кинокритика есть доля правды, фильм действительно имеет ряд фактологических ошибок, однако обвинить режиссера в том, что он скопировал американский одноименный сериал, нельзя, поскольку обе картины повествуют об одних событиях.

Шпагин заявил, что в целом он часто не совпадает с Баженовым во мнении по поводу тех или иных картин. «Иногда я настолько с ним не совпадаю, и он меня настолько начинает раздражать, что я не могу досмотреть выпуски до конца. Мне кажется, что он начинает придираться к полной ерунде, и это просто непрофессионально. А иногда он чрезвычайно точен и даже мне помогает увидеть те недостатки в фильмах, которые не вижу я», — отметил Шпагин.

«Пустейший болливуд»

Мнения киноведа и Баженова относительно картины Козловского отчасти совпали. В частности, одной из причин недовольства BadComedian'а фильмом «Чернобыль» стала любовная линия в киноленте. Шпагин заявил, что разделяет эту точку зрения.

«Вся история взаимоотношений между героями настолько вымучена, прямолинейна и раздражающа, что происходит самое страшное — зритель не может посочувствовать до конца ни ему, ни ей. Отношения главного героя с госпожой Акиньшиной (Оксана Акиньшина, исполнительница роли Ольги Савостиной — прим. «Ленты.ру») построены исключительно по принципам гламура, так я это называю. Они без конца выясняют отношения, ничего не могут друг другу доказать, а она ведет себя исключительно стервозно и напряженно только для того, чтобы конфликт был на экране и зрителю было интереснее. Вот это принцип бесконечных взаимных разборок друг с другом, герои постоянно пребывают на измене, не могут договориться — это уникальное открытие российского экрана последних 15 лет», — поделился киновед.

Он отметил, что подобное построение сюжетных линий, «пустейший болливуд», было популярно в России в десятых годах XX века. Сегодня киноиндустрия прощается с этим принципом, подчеркнул эксперт, люди от этого устали, поэтому любовная линия в фильме Козловского смотрится так проигрышно.

Парируя слова Баженова о том, что в фильме Козловского линия главного героя затмевает собой всеобщую трагедию и та, в свою очередь, становится лишь декорацией к переживаниям персонажа, Шпагин заявил, что он, наоборот, считает, что этот сюжет показан очень хорошо. По его словам, личная история ничуть не заслоняет собой чернобыльские события, а где-то помогает проникнуться к происходящему большим чувством.

Наш ответ Америке

В ответ на слова Баженова о том, что российская картина является копией американского сериала и паразитирует на его известности, Шпагин заявил, что такие комментарии неуместны. «То, что фильм в чем-то копирует сериал, — это как-то немножко смешно. Он не может его не копировать. Ведь речь и там, и там об одних событиях», — отметил киновед. По его словам, картина действительно задумывалась как ответ Америке, но этого не случилось.

«Козловский изначально подставлялся, когда взялся за эту работу, потому что сразу было понятно, насколько маловероятно, что он перебьет этот сериал. Конечно, хитрые продюсеры знали, на что они его подталкивают, поскольку понимали, что из-за шумихи по поводу сериала придут и на фильм. Однако перебить сериал в условиях нашего глубокого драматургического отставания по отношению к Америке очень сложно. Для этого нужно обладать талантом [режиссера Тимура] Бекмамбетова или [режиссера Антона] Мегердичева», — заявил Шпагин.

Несмотря на всю критику в адрес Козловского, киновед назвал его талантливым режиссером. «У него хороший монтажно-пластический ряд, он умеет держать действие. Это настоящий режиссер, но, на мой взгляд, он немного пустоват. Особо сказать ему нечего, но сам нарратив он иллюстрирует хорошо», — поделился Шпагин.

Резюмируя собственную рецензию, киновед отметил, что картине Козловского не хватает финала, а также к ней есть несколько фактологических нареканий.

Ранее BadComedian объяснил конфликт актрисы Скарлетт Йоханссон с компанией Disney из-за нарушающих условия контракта артистки онлайн-показов фильма «Черная вдова». Он отметил, что Голливуд ждут изменения.