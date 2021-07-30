BadComedian объяснил конфликт Скарлетт Йоханссон с Disney из-за «Черной вдовы»

Кинокритик и блогер BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов) объяснил конфликт актрисы Скарлетт Йоханссон с компанией Disney из-за нарушающих условия контракта артистки онлайн-показов фильма «Черная вдова». По его словам, Голливуд ждут изменения, передает телеканал «360» в пятницу, 30 июля.

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BadComedian отметил, что студия Marvel, создающая супергеройские блокбастеры, обычно подписывает с актерами контракты сразу на серию фильмов. Он предположил, что контракт с Йоханссон был заключен до пандемии коронавируса. «Поэтому подписывали они вот так, а ситуация сложилась иначе. Естественно, подстраиваются под реалии. Посчитали, что выгодно будет опубликовать и в кинотеатрах, и на онлайн-площадках, потому что онлайн-площадки сейчас — самые главные представители индустрии. Вот выливается в конфликтные ситуации», — сказал критик.

Баженов предположил, что в будущем актеры будут чаще подавать на студии в суд из-за старых условий контрактов, а новые договоры будут заключаться по-другому.

Йоханссон подала в суд на Disney 29 июля за нарушение условий контракта. В иске указано, что договор с актрисой предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга фильма. Представители компании назвали иск необоснованным, пожаловавшись на то, что он «не обращает внимания на ужасные и длительные последствия пандемии COVID-19 в глобальном масштабе».