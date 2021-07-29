Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за релиза «Черной вдовы»

Американская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney за нарушение контракта на онлайн-показы фильма «Черная вдова». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Иск был подан в суде Лос-Анджелеса в четверг, 29 июля. Отмечается, что контракт Йоханссон на съемке в кинокартины предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга фильма.

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«Disney намеренно без юридических оснований обусловил нарушение контракта со стороны Marvel (Marvel Entertainment, входит в группу компаний Disney — прим. «Ленты.ру»), чтобы не дать госпоже Йоханссон получить полную выгоду от ее контракта с Marvel», — говорится в исковом заявлении.

Также отмечается, что представители Йоханссон были готовы обсудить новые условия и доработку контракта, однако ни Marvel, ни Disney не откликнулись на это. Релиз фильма на платформе Disney+ мог стоить актрисе более 50 миллионов долларов.

Ранее Йоханссон посетовала на «гиперсексуализацию» Черной Вдовы — персонажа, роль которого она исполнила в ряде фильмов Marvel. Ее персонаж впервые появился в киновселенной Marvel в фильме «Железный человек 2». По словам артистки, в ее героине было много замечательных черт, но она была изображена слишком сексуальной. «О ней говорят, как о какой-то вещи, чьей-то собственности, ходящей заднице», — заявила Йоханссон.