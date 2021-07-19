Скарлетт Йоханссон обвинила киноиндустрию в эксплуатации своего труда

Американская актриса Скарлетт Йоханссон обвинила киноиндустрию в гиперсексуализации и эксплуатации своего труда. Она поделилась своими мыслями в интервью для The Sun.

Материалы по теме Мультивселенные, диктаторы, бог-бисексуал: чем закончился сериал «Локи» и зачем он нужен Marvel? Оливье, ГУЛАГ, Наташа. В прокат выходит «Черная вдова». Что ждать от нового блокбастера Marvel про советских супергероев?

Звезда фильмов Marvel начала сниматься в кино еще будучи подростком. Уже тогда, по словам Йоханссон, она впервые столкнулась с проблемами, потому что продюсеры выдвигали актерам определенные требования. 36-летняя артистка рассказала о периоде съемок картины «Трудности перевода».

«Когда я только начинала карьеру лет в 20, и даже в подростковые годы, я чувствовала, что постоянно играю однотипные гиперсексуализированные роли. Что, кажется, тогда было нормальным для окружающих. И хотя это не было частью моего собственного нарратива, это амплуа было создано для меня группой мужчин в индустрии», — отметила Йоханссон. Однако она призналась, что в данный момент климат в Голливуде сильно изменился и сейчас у женщин есть множество различных возможностей раскрыть свой творческий потенциал.

Ранее Йоханссон посетовала на «гиперсексуализацию» Черной Вдовы — персонажа, роль которого она исполнила в ряде фильмов Marvel. По словам актрисы, в ее персонаже было много замечательных черт, но она была изображена чересчур сексуальной.