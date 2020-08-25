Звезду «Очень странных дел» возмутила сексуализация ее юных коллег

Американскую актрису Наталию Дайер возмутила сексуализация ее юных коллег по сериалу «Очень странные дела». Об этом кинозвезда сообщила в интервью изданию The Independent.

Обсуждая таких актеров шоу, как 16-летняя Милли Бобби Браун и 17-летний Финн Вулфард, Дайер отметила, что чувствует потребность защитить их, несмотря на то, что они уже не дети, а подростки. «Все они замечательные люди, и всем им приходится расти в очень безумных обстоятельствах», — отметила она и призвала оставить юных артистов в покое.

По словам Дайер, сексуализация юных актеров является сложным культурным вопросом. Она призвала разрешить быть людям быть теми, кто они есть, и не осуждать их.

В феврале Милли Бобби Браун опубликовала пост в Instagram, в котором пожаловалась на сексуализацию в раннем возрасте. Артистка выложила видео с заголовками новостей, в которых ее обвиняли в гомофобии и попытках казаться взрослее. Браун, играющая главную роль в сериале «Очень странные дела» с 12 лет, заявила, что в последние годы ее сексуализировали и оскорбляли, и она переживала это крайне болезненно, испытывая все больше неуверенности в себе.