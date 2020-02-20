Звезда «Очень странных дел» пожаловалась на сексуализацию с 12 лет

Британо-американская актриса Милли Бобби Браун отметила свое 16-летие постом в Instagram, в котором пожаловалась на сексуализацию в раннем возрасте. Артистка опубликовала видео с заголовками новостей, в которых ее обвиняли в гомофобии, попытке казаться взрослее и распускали сплетни о ней.

Браун, играющая главную роль в сериале «Очень странные дела» с 12 лет, заявила, что в последние годы ее сексуализировали и оскорбляли, и она переживала это крайне болезненно, испытывая все больше неуверенности в себе.

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«Но меня никогда не победить. Я продолжу делать то, что люблю, и буду гнуть свою линию», — пообещала Браун.

В конце октября 2019 года Милли Бобби Браун опубликовала фотографию, на которой предстала в платье, после чего актриса Пэрис Хилтон в комментариях к посту назвала ее «горячей». Фраза не понравилась звезде сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд, указавшей Хилтон на то, что речь идет о несовершеннолетней девочке. Годом ранее вокруг Браун, которой на тот момент было 14 лет, разгорелся скандал из-за рэпера Дрейка — актриса призналась, что дружит с 31-летним музыкантом и часто общается с ним по сети, а тот дает ей советы по поводу отношений с мальчиками. Хип-хоп-исполнителя заподозрили в педофилии.

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