«Горячий» комментарий Пэрис Хилтон под фото 15-летней актрисы взбесил Эван Вуд

Американская актриса и певица Пэрис Хилтон прокомментировала в Instagram фотографию 15-летней Милли Бобби Браун фразой «Это горячо». Фраза не понравилась звезде сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд, указавшей Хилтон на то, что речь идет о несовершеннолетней девочке.

♡same dress but v different day♡ Фото опубликовано @milliebobbybrown

Подписчики Милли Бобби Браун тоже оскорбились из-за комментария Хилтон. Ей напомнили, что 15-летняя актриса «не горячая, а прекрасная». Некоторые указали Эван Рэйчел Вуд на то, что высказывание «Это горячо» (That's hot) — коронная фраза Хилтон.

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В сентябре 2018 вокруг Браун разгорелся скандал из-за рэпера Дрейка. Актриса, которой на тот момент было 14 лет, призналась в интервью, что дружит с 31-летним музыкантом и часто общается с ним по сети, а тот дает ей советы по поводу отношений с мальчиками. Из-за произошедшего хип-хоп-исполнителя обвинили в педофилии.

Милли Бобби Браун получила известность благодаря сериалу «Очень странные дела», в котором сыграла девочку по имени Одиннадцать, обладающую сверхъестественными способностями.

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