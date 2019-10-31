Устроившая пьяный дебош звезда сериала «Идиот» раскаялась

Актриса Лидия Вележева признала вину в неадекватном поведении на рейсе Москва — Тель-Авив, из-за которого ее вывели из самолета. Слова заслуженной артистки России передает Daily Storm в четверг, 31 октября.

Вележева пообещала впредь исполнять требования бортпроводников.

«Моя вина была в том, что я не послушала бортпроводника и поднялась с кресла. Вот это была моя первая ошибка. Теперь всегда буду пристегиваться», — заявила она.

Накануне в сети появилось видео того, как Вележева конфликтует с пассажирами на борту самолета, после чего ее уводят полицейские. Свидетели произошедшего решили, что она пьяна. Ее супруг, актер Алексей Гуськов заявил, что Лидия не употребляла спиртные напитки, а всего лишь выпила снотворное. Позже стало известно, что в крови задержанной нашли алкоголь.

Вележева снялась в таких фильмах и сериалах, как «Идиот», «Убойная сила», «Простые истины», «Август. Восьмого» и «Волкодав».

@breakingmash / Telegram

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