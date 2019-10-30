Устроившую дебош звезду сериала «Идиот» сняли с рейса

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Актрису Лидию Вележеву сняли с рейса Москва — Тель-Авив из-за неадекватного поведения. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

Отмечается, что сотрудники полиции вывели артистку после жалоб от других пассажиров, которые посчитали, что она пьяна. Из-за Вележевой вылет был задержан на два часа. «Ее пытались успокоить, но помогло не сильно — женщина отказывается покидать посудину, проклинает других пассажиров и экипаж», — говорится в публикации.

По данным телеканала РЕН ТВ, изначально самолет не мог вылететь из-за технической неисправности. Когда командир, наконец, начал выводить лайнер к взлетно-посадочной полосе, звезда начала вести себя неадекватно. Агентство «Москва» сообщает, что Вележева «не выполняла требования бортпроводников пристегнуть ремень безопасности и привести спинку кресла в вертикальное положение», а затем начала оскорблять их.

Лидия Вележева — российская актриса театра и кино. Она известна по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Идиот», «Убойная сила», «Простые истины», «Август. Восьмого», «Волкодав» и «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь». Вележева также является членом Генерального совета партии «Единая Россия» и членом Общественной палаты Российской Федерации 5-го созыва с 18 февраля 2014 года.

В сентябре главный актер российского телесериала «Глухарь» Максим Аверин устроил скандал на борту самолета во время рейса Барнаул — Москва. Его задержали сразу после приземления самолета в московском аэропорту Шереметьево.

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