Культура
 
Последние новости
В России начали расследовать убийство 214 детей нацистами
Зеленский раскрыл стратегию возвращения Донбасса и Крыма
В московском метро отыскали пропавшего в Минске пассажира с табличкой 
В Кремле отреагировали на законопроект о пропаганде наркотиков
Российские полицейские попытались переехать собаку
Ректор ВШЭ отреагировал на слова преподавателя о «клоачности» русского языка
Россию обвинили в начале военной операции по прорыву Фареро-Исландского рубежа
Симоньян отказалась говорить о Петрове и Боширове и едва не ушла с интервью
Фадеев уволил всех артистов своего лейбла и раздал права на песни
Новости партнеров

Устроившую дебош звезду сериала «Идиот» сняли с рейса

Перейти в «Мою Ленту»
@breakingmash / Telegram

Актрису Лидию Вележеву сняли с рейса Москва — Тель-Авив из-за неадекватного поведения. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

Отмечается, что сотрудники полиции вывели артистку после жалоб от других пассажиров, которые посчитали, что она пьяна. Из-за Вележевой вылет был задержан на два часа. «Ее пытались успокоить, но помогло не сильно — женщина отказывается покидать посудину, проклинает других пассажиров и экипаж», — говорится в публикации.

По данным телеканала РЕН ТВ, изначально самолет не мог вылететь из-за технической неисправности. Когда командир, наконец, начал выводить лайнер к взлетно-посадочной полосе, звезда начала вести себя неадекватно. Агентство «Москва» сообщает, что Вележева «не выполняла требования бортпроводников пристегнуть ремень безопасности и привести спинку кресла в вертикальное положение», а затем начала оскорблять их.

Лидия Вележева — российская актриса театра и кино. Она известна по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Идиот», «Убойная сила», «Простые истины», «Август. Восьмого», «Волкодав» и «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь». Вележева также является членом Генерального совета партии «Единая Россия» и членом Общественной палаты Российской Федерации 5-го созыва с 18 февраля 2014 года.

В сентябре главный актер российского телесериала «Глухарь» Максим Аверин устроил скандал на борту самолета во время рейса Барнаул — Москва. Его задержали сразу после приземления самолета в московском аэропорту Шереметьево.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дебош в вылетавшем из Москвы самолете устроила актриса Вележева
Источник: Снятая с рейса Москва - Тель-Авив пассижирка отказывалась пристегнуть ремень безопасности и привести спинку кресла в вертикальное положение
Звезда «Глухаря» устроил скандал в самолете
Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео
Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош
Другие материалы рубрики
Культура00:0729 октября

«Не нужно обращаться с людьми как с челядью»

Иван Янковский о фильме «Текст», диалоге с властью и состоянии русского кино
12:55Сегодня

Фадеев уволил всех артистов своего лейбла и раздал права на песни

11:16Сегодня

Умер актер Джон Уизерспун

10:39Сегодня

Фанаты певицы из США пришли на ее концерт и проскандировали «Русские, вперед!»

Культура00:0128 октября

Он вам не дракон

Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
09:54Сегодня

HBO отказался снимать приквел «Игры престолов»

22:1129 октября

Российского рэпера обстреляли после концерта

19:5029 октября

Актер сериала «Мент в законе» признался в краже полумиллиона рублей

Культура00:0427 октября

«Какие вина! И какие речи!»

Эта революция изменила судьбу Европы. Ее спланировали на банкете
18:1029 октября

Половину профинансированных Минкультом фильмов почти никто не увидел

16:5629 октября

Угрожавшего убить жену актера «Мстителей» задумали убрать из фильмов Marvel

15:3929 октября

Лолита потребовала признать брак с пятым мужем фиктивным после слухов об измене

Россия
В Кремле отреагировали на законопроект о пропаганде наркотиков
«Они о сексуальном насилии знают лучше нас с вами»
Российских детей снова решили защитить запретами. Почему это не сработает
Российские полицейские попытались переехать собаку
Евгений Примаков и Владимир Путин«Олигархи не хотели делать ставку на него»
Он изменил российскую политику и мог стать президентом. 90 лет со дня рождения Примакова
Ректор ВШЭ отреагировал на слова преподавателя о «клоачности» русского языка
«Маминой пенсии хватает только на хлеб и макароны»
Ребенку необходима срочная операция на сердце. Ей нужна ваша помощь
Жена пропавшего россиянина заподозрила его в убийстве двоих детей
Все материалы
Мир
Все посольства Израиля в мире закрылись
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского исчезло несколько фраз
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Турция пристыдила США за признание геноцида армян
«Рыбалка в разгар апокалипсиса»
Крупнейшее озеро Южной Америки залито нефтью. Оно отравляет и рыбу, и людей
В США признали геноцид армян и прогневали Турцию
Все материалы
Бывший СССР
Депутата из партии Зеленского поймали на переписке с проституткой в парламенте
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Зеленский рассказал о трех этапах прекращения войны в Донбассе
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
Украинец позвонил в скорую 47 тысяч раз и отправился в психбольницу
«На передовой ходили с украинцами бухать»
Ополченец ЛНР — о братании на фронте, лучших батальонах Киева и уголовниках в армии
На месте памятника Ленину в Киеве установили посвященную Майдану скульптуру
Все материалы
Экономика
Российский миллиардер похвастался богатством и проспорил миллион долларов
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
Россияне назвали размер пенсии для достойной жизни в старости
Играть по-белому
Почему предприниматели выбирают налог на профессиональную деятельность
Вьетнам с помощью США отнял деньги у российского олигарха
Унылая пора
90 лет назад случился крупнейший кризис в истории человечества. Его избежал только СССР
Названы любимые у россиян сферы для подработки
Все материалы
Силовые структуры
Российского полицейского уволили за фото сотрудников ФСБ с бандитами
«Почему вы, мрази, должны жить?»
Эта колония — самая суровая в России. Ее арестанты восстали против беспредела тюремщиков
Стало известно о задержании нового фигуранта дела о беспорядках в Москве
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Вора в законе Шошию обвинили в интриганстве и жестоко избили
«Здесь расстреливали невиновных, это жуткое место»
 
Стало известно о проблемах со здоровьем у расстрелявшего сослуживцев солдата
Все материалы
Наука и техника
Россию обвинили в начале военной операции по прорыву Фареро-Исландского рубежа
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
Россия обложилась «Подсолнухами» с трех сторон
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
У «контролирующего» Европу российского «Контейнера» нашли мертвую зону
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Предсказана новая смертельная угроза человечеству
Все материалы
Спорт
Девушка-судья остановила матч ради фото с Кака
Чистилище для «святых»
Рекорд «Лестера», победа «Ливерпуля» и досадная ничья «Арсенала» — главные события тура АПЛ
Россия ответила на обвинения в незаконности получения ЧМ-2018
Евгения Медведева«Похоже, ее время прошло»
Медведева осталась без медали, Трусова побила мировой рекорд. Итоги этапа Гран-при
Однорукий российский боец захотел поединка с Макгрегором
Александра Албу«Cильная женщина должна уметь все»
Боец Александра Албу о зарплате в UFC, мужском внимании и горячих фото в Instagram
Руководящего командой с трона Марадону подняли на смех
Все материалы
Культура
Фадеев уволил всех артистов своего лейбла и раздал права на песни
Про животных и людей
Бунтующие подростки и отвязные пенсионеры: британское кино, которое стоит посмотреть
Умер актер Джон Уизерспун
«Не нужно обращаться с людьми как с челядью»
Иван Янковский о фильме «Текст», диалоге с властью и состоянии русского кино
Фанаты певицы из США пришли на ее концерт и проскандировали «Русские, вперед!»
Он вам не дракон
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
HBO отказался снимать приквел «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Назван самый популярный у кибермошенников способ обмана россиян
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
В WhatsApp переложили ответственность за распространение вирусов на другую фирму
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Первый канал исказил сюжет известной компьютерной игры и назвал ее «зомбирующей»
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Переписка в соцсети выдала связь мужчины с бывшей и привела к разрыву
Все материалы
Ценности
Модель нашла неожиданную причину женской полноты и была поднята на смех
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Женщины выставили свои усы напоказ и призвали не стыдиться их
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Самая молодая миллиардерша в мире оделась в стиле Playboy
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Россияне с Lamborghini оказались в опасности
Все материалы
Путешествия
Туристка сорвалась со скалы и погибла на глазах возлюбленного
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Российские пляжи разочаровали туристов
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Туристки выпили таблетки от расстройства желудка и умерли
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Открыта вакансия путешественника с зарплатой более двух миллионов рублей
Все материалы
Из жизни
«Канализационного монстра» весом 40 тонн вытащили из трубы руками
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Скорбящих на поминках случайно угостили кексом с гашишем
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Умерла признанная самым старым человеком планеты 123-летняя россиянка
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Мужчина 13 лет играл в лотерею с одними и теми же числами и разбогател
Все материалы
Какой Kia Sportage стоит покупать после обновления
Отправляемся на корейском кроссовере на Байкал
Культовые «слепые» автомобили
Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами
Chery Tiggo 7
Месяц на кроссовере, в котором слово «китайский» уже не главное
Лучшие автомобильные ролики октября
Дюжина коубов, от которых округлятся глаза даже у японских стритрейсеров
Стало известно, в каких регионах России самые плохие дороги
Fiat Chrysler Automobiles и Peugeot ведут переговоры о слиянии
Появились подробности об электромобиле Mercedes-Benz EQC для России
Все материалы
Дом
Россиянам посоветовали жить на арендные доходы
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Около Кремля нашли квартиру за три миллиарда рублей
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Квартиру Пушкина выставили на продажу в Санкт-Петербурге
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
В России запустят новый вид ипотеки
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы