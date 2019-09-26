Звезда «Глухаря» устроил скандал в самолете

Главный актер российского телесериала «Глухарь» Максим Аверин устроил скандал на борту самолета во время рейса Барнаул — Москва. Об этом сообщает ТАСС.

Аверина задержали сразу после приземления самолета в московском аэропорту Шереметьево. Сообщается, что на заслуженного артиста России составили административный протокол. Актеру предъявили штраф в размере 500 рублей за хулиганство. В полиции отметили, что Аверин, предположительно, находился в нетрезвом состоянии и нецензурно выражался.

Максим Аверин — актер театра, кино и телевидения. Он сыграл в сериале «Глухарь» следователя отдела милиции «Пятницкий» Сергея Глухарева. Также актер сам срежиссировал несколько эпизодов.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен устроил дебош в самолете. Пассажир в нетрезвом состоянии требовал пересадить своего друга из эконом-класса в бизнес-класс.

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