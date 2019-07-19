Мужчина забрался на крыло самолета перед взлетом и попал на видео

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Мужчина забрался на обод реактивного двигателя и затем на крыло самолета Boeing 737 авиакомпании Azman Air в аэропорте имени Мурталы Мухаммеда нигерийской столицы Лагоса. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел, когда воздушное судно ожидало разрешения на взлет. Забравшись на крыло, правонарушитель прошел по нему до самого фюзеляжа. Пассажиры самолета заметили мужчину и потребовали от бортпроводников и пилотов остановить самолет и выпустить их.

Генриетта Якубу, генеральный менеджер по корпоративным вопросам Федерального управления аэропортов Нигерии, и представитель полицейского управления аэропорта Лагос Джозеф Алаби подтвердили, что правонарушитель незаконно проник на летное поле и был задержан сотрудниками службы безопасности.

Задержанный заявил, что хотел на самолете отправиться в Гану, но отказался объяснить, как ему удалось попасть на охраняемую территорию. Отмечается, что проблемы с обеспечением безопасности в аэропорту имени Мурталы Мухаммеда наблюдались и прежде.

Ранее сообщалось, что дебош на борту самолета авиакомпании Jet2, выполнявшего рейс из лондонского аэропорта Станстед в турецкий Даламан, обошелся пассажирке в 85 тысяч фунтов (6,7 миллиона рублей). Так суд оценил компенсацию расходов, вызванных поведением Хлое Хейнс на борту лайнера. Также авиакомпания пожизненно внесла женщину в свой черный список.

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