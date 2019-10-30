В крови устроившей дебош в самолете звезды «Идиота» обнаружили алкоголь

В крови российской актрисы Лидии Вележевой, которую сняли с рейса Москва — Тель-Авив из-за неадекватного поведения, обнаружили алкоголь. Об этом сообщает «Пятый канал».

Показатель составил 0,43 промилле. Такие результаты были получены при медицинской экспертизе.

По данным «Комсомольской правды», сразу после инцидента звезда отрицала, что была пьяна, и называла себя непьющим человеком. «Рейс опоздал. Они ловят актеров, известных артистов, чтобы сделать оправдание. Я просто задала вопрос: "Почему мы опаздываем в Израиль?" Вообще никто ничего не сказал. Я просто в странном состоянии», — поделилась артистка.

Ее муж, актер Алексей Гуськов также утверждал, что Вележева не употребляла алкоголь. По его словам, перед полетом она лишь приняла снотворное.

Ранее сообщалось, что перед вылетом актриса не выполняла требования бортпроводников пристегнуть ремень безопасности и привести спинку кресла в вертикальное положение», а затем начала оскорблять их. Недовольные поведением Вележевой пассажиры потребовали вывести ее, после чего появились сотрудники полиции, которые сняли артистку с рейса.

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