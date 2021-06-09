Журналист Пивоваров обвинил BadComedian в подлоге и вызвал на дебаты

Журналист Алексей Пивоваров обвинил видеоблогера Евгения Баженова, известного как BadComedian, в подлоге и вызвал его на дебаты. Об этом он написал в Telegram-канале «Пивоваров (Редакция)».

Причиной тому бывший ведущий НТВ назвал обзор на фильм «Зоя» о Зое Космодемьянской, который выпустил его оппонент. В нем, по его словам, он обильно цитировал мартовский выпуск программы «Редакция».

«[Баженов] назначает меня идеологическим соавтором этой картины, а заодно и соратником Владимира Мединского. Это, конечно, прямой подлог. Буду рад пообщаться с Женей в режиме дебатов или дискуссии в прямом эфире: и про Зою Космодемьянскую, и про идеологию, и про отношения с властью», — заявил Пивоваров. В качестве площадки для дебатов он предложил телеканал «Дождь» и добавил, что готов к беседе в любом формате, главное — при очной встрече и в прямом эфире.

Ранее BadComedian опубликовал обзор картины «На Париж» на YouTube-канале. Баженов посчитал, что картина оскорбляет ветеранов войны и очерняет их. Актер Дмитрий Певцов, участвовавший в съемках, сообщил, что не испытывает стыда за роль в проекте. По его словам, снятая история — о любви, в том числе к Родине и к тем, кто победил в войне. Блогера поддержал его коллега Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, назвав ленту помоями.