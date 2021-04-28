Журналиста Алексея Пивоварова заподозрили в подделке справки на оружие

Полицейские начали проверку в отношении известного российского журналиста и блогера Алексея Пивоварова из-за справки на оружие. Как сообщает Telegram-канал Baza, бывшего ведущего НТВ заподозрили в подделке медицинского документа.

Отмечается, что подобными справками заведует Росгвардия, так как именно это ведомство выдает разрешение на оружие. От Росгвардии пришло письмо в МВД о том, что справка от Пивоварова, создателя YouTube-канала «Редакция», — поддельная.

Пока полиция только начала проверку, инициированную Росгвардией. Если данные о подделке документа подтвердятся, то Пивоварову может грозить уголовное дело.

Ранее МВД возбудило административное дело из-за ролика другого популярного российского блогера Юрия Дудя. Сотрудники полиции после проверки, инициированной директором Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, обнаружили в видео пропаганду наркотиков.

Речь идет об интервью с украинским видеоблогером Иваном Рудским, прославившимся в интернете под псевдонимом Ивангай (EeOneGuy). Пока неизвестно, кто стал подозреваемым по делу о пропаганде запрещенных препаратов — Дудь или Рудской.

46-летний Пивоваров — журналист и телеведущий. В прошлом вел новостную программу «Сегодня» на НТВ, с 2016 года занимал пост главного редактора телеканала RTVI и покинул его в июне 2020 года. В заявлении компании уточнялось, что эта должность будет упразднена. С марта 2019 года — автор канала «Редакция» на YouTube.