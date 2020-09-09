Ведущий НТВ допустил уход с телевидения и похвалил ставшего блогером коллегу

Ведущий канала НТВ и продюсер Вадим Такменев рассказал, что допускает уход с телевидения в будущем, если почувствует профессиональное выгорание. В интервью «Телепрограмме» он также похвалил бывшего коллегу по телеканалу Алексея Пивоварова, который стал блогером и выпускает видео на YouTube.

«Это правда возможно. Но я пока не чувствую никакого выгорания», — отметил он, отвечая на вопрос о готовности легко уйти с ТВ. Он выразил надежду, что это произойдет не скоро.

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Такменев признался, что наблюдает за работой Пивоварова в сети. «Мне очень многое нравится, что происходит в интернете. Тот же Алексей Пивоваров, на мой взгляд, поднял планку интернет-проектов на уровень, на который можно равняться», — подчеркнул ведущий.

По словам продюсера, лично он пока не хочет заниматься чем-то подобным в интернете. «Не потому, что боюсь, что не будет просмотров или лайков. Делать то, что делают уже многие, мне не хочется», — заверил он. При этом Такменев допустил, что задумается о проектах в интернете, если у него появится оригинальная идея.

Ранее с НТВ ушел российский ведущий и актер Оскар Кучера. Он вел передачу «Звезды сошлись» в паре с ведущей Лерой Кудрявцевой. Артист пояснил, что больше не появится в эфире и что ему «не о чем жалеть» из-за принятого решения.

46-летний Пивоваров — журналист и телеведущий. В прошлом вел новостную программу «Сегодня» на НТВ, с 2016 года занимал пост главного редактора телеканала RTVI и покинул его в июне 2020 года. В заявлении компании уточнялось, что эта должность будет упразднена. С марта 2019 года — автор канала «Редакция» на YouTube.