Главного редактора телеканала RTVi Алексея Пивоварова не пустили на Украину

Пограничная служба Украины отказалась пускать в страну главного редактора телеканала RTVi Алексея Пивоварова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, он прилетел в Киев и в аэропорту ему пришлось провести полтора часа «на скамеечке».

«В итоге три грустных пограничника вручили мне постановление о том, что я не смог подтвердить причину пребывания в Украине. Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета. Поскольку у меня все это, разумеется, было (как и приглашение, жилье), то никто, в общем, и не скрывал, что решение принято наверху», — написал Пивоваров.

По его словам, он несколько лет не был на Украине.

23 февраля сообщалось, что украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию. Отмечается, что оба россиянина — 33-летний петербуржец Александр Мурашев и 36-летняя москвичка Екатерина Белоусова — прилетели в киевский аэропорт Жуляны рейсом из Минска и на пограничном пункте назвали целью визита лекцию по копирайтингу. Пограничники выяснили, что оба они имеют отношение к Крыму: Мурашев бывал там, а Белоусова сотрудничает с компаниями, работающими на полуострове.

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