На Украину не пустили трех российских политиков, сообщает 112.ua со ссылкой на Государственную пограничную службу республики.

В Госпогранслужбе рассказали, что 22 января в киевский аэропорт Борисполь из Лондона прилетел россиянин, который является «бывшим мэром одного из областных центров» и членом партии «Единая Россия». Политик не смог подтвердить цель своего визита на Украину, поэтому на основании закона «О пограничном контроле» его не пропустили.

Еще два россиянина (члены «Единой России» и КПРФ) прилетели из Минска. «Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом», — заявили в пограничной службе.

19 января сообщалось, что на Украину не пустили группу российских актеров.

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