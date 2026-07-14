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20:36, 14 июля 2026Наука и техника

В Париже показали танк с «мангалом»

На параде в Париже показали танк Leclerc с «мангалом»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Модернизированный танк Lecrerc вооруженных сил Франции, который получил антидроновый экран, показали на параде в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

На трансляции, которую вела пресс-служба Елисейского дворца, можно заметить один танк на трале. Модернизированная машина получила дополнительные модули брони на бортовых экранах, а корму корпуса и башни прикрыли решетчатыми экранами. Защиту крыши башни усилили «мангалом».

Серийное производство Leclerc стартовало в 1992 году. До 2010-х годов французская машина оставалась самым дорогим основным танком в мире. «Леклерк» вооружен гладкоствольной пушкой калибра 120 миллиметров и пулеметами.

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В июне армия Франции представила модернизированный Leclerc XLR с антидроновым «мангалом». Прототип защитной конструкции разработал технический отдел вооруженных сил. Изделие выпускает концерн KNDS France.

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