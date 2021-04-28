Пивоваров прокомментировал проверку МВД в его отношении

Российский журналист и блогер Алексей Пивоваров рассказал о владении оружием, а также прокомментировал проверку МВД в его отношении. Слова подозреваемого в подделке справки на владение пистолетом цитирует Telegram-канал «Пивоваров (Редакция)».

Пивоваров подчеркнул, что владеет газовым пистолетом с 2008 года. По его словам, приобретенное оружие было официально зарегистрировано.

«В 2018 году я продлевал эту лицензию, для чего сдавал необходимые экзамены в органах Росгвардии и предоставлял все необходимые документы в полном соответствии с законом. Больше про эту ситуацию я ничего сообщить не могу, потому что о проверке меня не уведомляли и, соответственно, никаких дополнительных деталей я не знаю», — сказал журналист, удивившийся интересу МВД к его персоне.

Он добавил, что в скором времени вернется из командировки и будет готов «к любому взаимодействию с правоохранительными органами».

«Последний экзамен, необходимый для продления лицензии, был больше трех лет назад. Почему эта тема возникла именно сейчас — я могу только догадываться», — заключил Пивоваров.

27 апреля стало известно, что МВД начало проверку в отношении журналиста из-за справки на оружие. Бывшего ведущего НТВ заподозрили в подделке медицинского документа.