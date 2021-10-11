В Абу-Даби проведут чемпионат по мотивам «Игры в кальмара»

Корейский культурный центр в Абу-Даби организует чемпионат по мотивам «Игры в кальмара»

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби пройдет чемпионат по мотивам южнокорейского сериала Netflix «Игра в кальмара». Об этом в понедельник, 11 октября, сообщает Buisness Insider.

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На чемпионате будут представлены четыре из шести игр, изображенных в телешоу. Среди них — «Красный свет, зеленый свет», «Сахарные соты», игра в шарики и ттакджи (игра, в которой участники пытаются при помощи сложенного куска бумаги перевернуть такой же кусок бумаги противника). Отдельно отмечается, что организаторы не планируют убивать проигравших участников состязаний.

В чемпионате примут участие 30 человек, которых поделят на две группы. Победители в качестве награды получат зеленые спортивные костюмы. Состязание пройдет 12 октября в Корейском культурном центре в Абу-Даби, который выступает организатором игр.

Ранее сообщалось, что сценарист и режиссер южнокорейского сериала Netflix «Игра в кальмара» Хван Дон Хек объяснил концовку шоу.