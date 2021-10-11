Создатель «Игры в кальмара» объяснил концовку сериала

Сценарист и режиссер южнокорейского сериала Netflix «Игра в кальмара» Хван Дон Хек объяснил концовку шоу. Его слова приводит The Independent.

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Шоураннер напомнил, что в финальном эпизоде первого сезона главный герой Сон Ки Хун (Ли Чон Чжэ), победивший в смертельных состязаниях и получивший крупный денежный приз, неожиданно покрасил волосы в красный цвет. «Я представлял себя на его месте и думал: "В какой цвет он бы точно никогда не покрасил волосы?" И пришел к выводу, что в красный. Это для него было бы сумасшествием», — объяснил решение создатель сериала.

По словам режиссера, яркий красный цвет символизирует «внутреннюю ярость», накопившуюся у героя в отношении организаторов смертельных игр.

Отмечается, что после выхода сериала многие пользователи Twitter выразили недоумение из-за неожиданной смены облика персонажа.

Ранее стало известно, что «Игра в кальмара» возглавила топ стримингового сервиса Netflix в 90 странах.