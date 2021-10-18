Netflix спрогнозировал прибыль от «Игры в кальмара»

Bloomberg: по оценкам Netflix, сериал «Игра в кальмара» принесет до 900 миллионов долларов

Сервис Netflix спрогнозировал прибыль от южнокорейского сериала «Игра в кальмара». По оценкам компании, он принесет почти 900 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg, передает ТАСС.

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Отмечается, что сериал выделяется среди других популярностью и относительно низкой стоимостью — 21,4 миллиона долларов. При этом по степени воздействия проект собрал 891 миллион долларов, посчитали в Netflix. Этот показатель используется для измерения эффективности продукта.

По оценкам компании, за первые 23 дня после премьеры как минимум две минуты сериала посмотрели около 132 миллионов человек. При этом 89 процентов тех, кто начал следить за сериалом, провели у экрана не менее 75 минут. 66 процентов зрителей (87 миллионов) досмотрели все эпизоды за указанный период.

Сериал «Игра в кальмара» возглавил топ сервиса Netflix в 90 странах. Сериал рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Отмечается, что это шоу может стать самым успешным на платформе и обогнать такие хиты, как «Ведьмак» и «Бриджертоны».