Российские ученые нашли первоисточник сериала «Игра в кальмара»

Разработанный томскими учеными искусственный интеллект нашел первоисточник южнокорейского сериала «Игра в кальмара», возглавившего международный топ стриминговой платформы Netflix. Об этом «Российской газете» рассказал автор разработки Евгений Гарин.

По его словам, искусственный интеллект пришел к выводу, что первоисточником шоу стал детективный роман писательницы Агаты Кристи «Десять негритят». На первой минуте проверки машина нашла совпадения с японским фильмом «Королевская битва».

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В последующие минуты машина выявила связь сюжетов южнокорейского шоу и картиной «Голодные игры», японским фильмом ужасов «Страшная воля богов» и сериалом «Игра престолов». «И чуть позже еще целый пакет произведений, основой которых служит изданный в 1939 году знаменитый детективный роман Агаты Кристи "Десять негритят", а также его многочисленные экранизации», — заключил Гарин.

Ранее журналисты официального северокорейского медиа Arirang заявили, что популярность «Игры в кальмара» можно объяснить тем, что сериал «разоблачает реалии капиталистической культуры в Южной Корее» и показывает «общество неравенства, где к людям относятся как к пешкам богачей».

«Игра в кальмара» возглавила топ сервиса Netflix в 90 странах. Сериал рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Отмечается, что это шоу может стать самым успешным на платформе и обогнать такие хиты, как «Ведьмак» и «Бриджертоны».