Ургант объяснил причины популярности сериала «Игра в кальмара»

Телеведущий Иван Ургант объяснил причины популярности южнокорейского сериала «Игра в кальмара», возглавившего международный топ стриминговой платформы Netflix. Шутка прозвучала в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, фрагмент выпуска доступен на YouTube.

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«Я посмотрел все эти девять серий за одну ночь, ни за что там не зацепиться», — поиронизировал Ургант. Он предположил, что феномен популярности проекта объясняется модой на все корейское: в качестве примеров он назвал группы BTS и фильм «Паразиты», получивший «Оскара».

«Аниту Цой не будем сбрасывать со счетов», — пошутил ведущий, добавив, что из всего перечисленного по-настоящему популярность заслужила только певица.

Ургант в шутку добавил, что Первый канал переснимет сериал «Угрюм-река» с корейскими актерами. «Поверьте мне, он выйдет, и это будет самый популярный сериал в мире», — заверил телеведущий, после чего в эфире программы показали придуманный трейлер. В фильме под названием «Угрюм-кальмар» реплики из российского сериала наложили на кадры «Игры в кальмара».

Ранее южнокорейский сериал заподозрили в негативном влиянии на несовершеннолетних. Лига безопасного интернета попросила психологов проверить «Игру в кальмара» после нескольких обращений от родителей подростков, посмотревших популярное шоу.

«Игра в кальмара» — первое южнокорейское шоу, возглавившее топ Netflix. Оно рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Чтобы выиграть 40 миллионов долларов, они должны пройти шесть детских игр. При этом все проигравшие погибают.