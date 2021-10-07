Ургант высмеял активность Бузовой в Instagram

Ведущий Иван Ургант пошутил про увеличение продолжительности видео в Instagram и Бузову

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял новость о том, что социальная сеть Instagram увеличила максимальную продолжительность роликов, публикуемых в ленте, до 60 минут. Запись передачи опубликована на YouTube.

Ведущий порассуждал о том, как на новость могли отреагировать российские Instagram-знаменитости. В частности, Ургант в шутку предположил, что сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр отреагировал на обновление фразой «А жить-то когда?»

«А Ольге Бузовой понравилась новость. Потому что это удобно. Она может выкладывать, смотрите, не 240 роликов по 15 секунд, а 240 роликов по 60 минут», — поиронизировал ведущий над активностью певицы в соцсети.

Ургант также пошутил о том, что главный плюс нововведения заключается в том, что теперь в Instagram можно будет смотреть программу «60 минут» телеканала «Россия 1».

Ранее Instagram разрешил публиковать в ленте видео продолжительностью до 60 минут. До этого такие длинные ролики можно было размещать только в разделе IGTV, которого коснулась еще одно нововведение. Компания решила переименовать IGTV в Instagram TV.