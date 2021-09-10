Ургант высмеял назначение Канделаки на пост замгендиректора «Газпром-медиа»

Телеведущий Иван Ургант высмеял назначение своей коллеги Тины Канделаки на пост заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа». Шутка прозвучала в эфире его шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, выпуск доступен на YouTube.

«Тина Канделаки ушла с поста генерального продюсера "Матч ТВ". Теперь она стала заместителем генерального директора "Газпром-медиа". И сейчас все дети наконец-то поняли, кто в программе "Самый умный" был самый умный», — высмеял новую работу Канделаки ведущий.

О новой должности Канделаки стало известно 8 сентября. Телеведущая отметила, что предложение гендиректора «Газпром-медиа» Александра Жарова занять пост его заместителя стало для нее «не меньшим вызовом, чем запуск канала "Матч ТВ"» в 2015 году.

«Самый умный» — интеллектуальная телеигра для детей школьного возраста. Программа выходила на канале СТС с 2003 по 2012 год. Ее несменной ведущей была Тина Канделаки. Она запомнилась зрителям быстрой и четкой речью.