Телеведущая Тина Канделаки ушла с поста генерального продюсера «Матч.ТВ». Теперь она занимает пост заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа». Об этом сообщает Sports.ru.

«Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи», — прокомментировала Канделаки свое повышение.

Новый заместитель генеральный директор холдинга отметила, что предложение гендиректора «Газпром-медиа» Александра Жарова стало для нее не меньшим вызовом, чем запуск телеканала «Матч ТВ» в 2015 году. Телеведущая пообещала приложить все силы, чтобы успешно решить все возложенные на нее новые задачи.

В пресс-релизе «Газпром-Медиа» сообщается, что бывшую должность Канделаки займет Александр Тащин, который до этого работал главным редактором телеканала.