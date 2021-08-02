Канделаки описала безупречное тело и рассказала о «большом психологическом ударе»

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на вопрос о пластических операциях. Свое отношение к хирургическим манипуляциям знаменитость раскрыла в Instagram-сторис.

Канделаки заявила, что не имеет ничего против пластических операций. Вместе с этим телеведущая назвала любое подобное вмешательство «большим психологическим ударом», к которому нужно быть готовым.

Также генпродюсер канала «Матч ТВ» рассказала, какое тело она считает безупречным. «Для меня (...) идеально то тело, которое здоровое, не голодное, не захламленное фастфудом, сильное, спортивное. В общем, тело, о котором заботятся», — описала она. Канделаки добавила, что спокойно относится к любому размеру груди и любой длине ног. По ее словам, генетика — это данность.

Ранее телеведущая назвала «пощечиной» свое скандальное интервью журналисту Владимиру Познеру. Канделаки призналась, что на долгое время запомнила о необходимости всегда готовиться к интервью и «не выпендриваться» перед собеседником.

В то же время знаменитость отметила, что считает Познера великим интервьюером, и добавила, что крайне признательна за беседу. Телеведущая также сообщила, что недавно встретилась с журналистом «в другом качестве», и добавила, что работает с ним над одним проектом для «Матч ТВ».