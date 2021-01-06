Канделаки назвала мучением игру молодежной сборной России в решающих матчах ЧМ

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила выступление молодежной сборной России по хоккею на завершившемся чемпионате мира. Об этом она написала в своем Telegram.

По мнению телеведущей, полуфинальная игра против Канады и матч за третье место с Финляндией получились для россиян настоящим мучением. При этом журналистка добавила, что победные игры на групповом этапе против США и Швеции команда может занести в актив, так как эти встречи россияне провели бодро, легко и изобретательно.

Ранее в среду, 7 декабря, молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии (1:4) в матче за третье место на чемпионате мира 2021 года и осталась без медалей.

5 января сборная Канады разгромила команду России в полуфинале молодежного ЧМ. Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира. В финале Канада проиграла США (0:2).