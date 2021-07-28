Канделаки назвала «пощечиной» интервью с Познером

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала свое скандальное интервью журналисту Владимиру Познеру. Воспоминаниями она поделилась в эфире YouTube-шоу блогера Надежды Стрелец.

Знаменитость назвала «пощечиной» разговор с Познером. В то же время Канделаки отметила, что считает его великим интервьюером, и добавила, что крайне признательна за беседу.

«Я ему хочу сказать большое спасибо за то интервью. Я на долгое время запомнила, что к интервью надо готовиться, не надо выпендриваться. Надо все-таки понимать, что бывают собеседники, которые по определению умнее тебя, и когда ты к ним приходишь, будь готов, что холодный ушат воды тебе будет большой наградой», — сказала Канделаки.

Телеведущая отметила, что недавно встретилась с Познером «в другом качестве», и рассказала, что сейчас работает с журналистом над одним проектом для канала «Матч ТВ». «Мы его уже практически отсняли. И мне так приятно, что я с ним в другой роли, в другом качестве встретилась. Он один из самых невероятных людей с точки зрения подготовки к работе», — подчеркнула она.

Интервью Канделаки было показано на Первом канале в феврале 2012 года. Одной из тем обсуждения стала цензура на федеральных каналах. В частности, телеведущая заявила, что в ситуации с цензурой виноваты «все мы», имея в виду всех журналистов.