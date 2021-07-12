Ургант и Познер побывали в Волгограде на съемках фильма о России

Телеведущий и журналист Иван Ургант, а также его коллега Владимир Познер побывали в Волгограде в рамках подготовки цикла передач о российских городах. Об этом рассказал местный краевед Роман Шкода, ставший героем одного из интервью для телепроекта, передает «Блокнот-Волгоград».

По словам специалиста, в разговоре поднимались такие темы, как история Царицына, Сталинграда (все это названия современного Волгограда — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, в беседе было много информации о реке Волге и культурных особенностях региона. «В общем, пообщались отлично, а у съемочной группы было на сегодня еще несколько героев и мест впереди»,— подвел итог Шкода.

Ургант также написал подписчикам, что находится в Волгограде. Его пост с фотографией появился в социальной сети Instagram. Позднее он выложил серию снимков, где они с Познером отправляются по реке до Саратова.

В мае стало известно, что Ургант и Познер захотели снять фильм о российских достопримечательностях. «В июле этого года мы отправимся на теплоходе по реке Волге, останавливаясь в восьми городах», — рассказал тогда Познер. Поездка включает в себя остановки в Волгограде, Саратове, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Городце, Костроме и Рыбинске.

