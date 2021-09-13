Иван Ургант получил почетную итальянскую награду

Посол Италии в России Паскуале Терраччано вручил телеведущему Ивану Урганту орден Звезды Италии степени кавалера. Торжественная церемония прошла в посольстве республики в Москве, сообщает ТАСС.

«Позвольте выразить глубочайшую признательность и благодарность за столь высокую честь, оказанную мне президентом Итальянской Республики, советом ордена и вами лично», — поблагодарил Ургант посла за получение почетной награды на итальянском языке.

Телеведущий участвовал в нескольких проектах, связанных с Италией и ее культурой. Так, он создал специальный выпуск шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!», посвященный итальянской эстраде. Телепередача вышла в эфире Первого канала 30 декабря 2020 года и стала известной в Италии.

Ранее Ургант высмеял встречу певца Филиппа Киркорова с победителями «Евровидения», участниками итальянской рок-группы Måneskin. По словам ведущего, после финала конкурса Киркоров показал коллективу свое выступление на «Евровидении» 1995 года.

Орден Звезды Италии учредили 3 февраля 2011 года, он стал заменой ордена Звезды итальянской солидарности. Награду присуждает президент Италии по предложению министра иностранных дел и по решению совета ордена. Совет возглавляет министр иностранных дел. Награда вручается людям, имеющим особые заслуги в продвижении дружеских связей и сотрудничества между Италией и другими странами. Орден включает в себя пять степеней.