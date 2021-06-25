Кашпировский подал иск против «Вечернего Урганта»

Советский и российский экстрасенс и психотерапевт Анатолий Кашпировский подал в суд на программу «Вечерний Ургант» и Первый канал. По его мнению, в эфире передачи была нарушена статья Уголовного кодекса РФ «о защите чести, достоинства, деловой репутации к средствам массовой информации». О случившемся сообщает «Газета.Ru».

«Кашпировский подал иск, но никакой дополнительной информации дать не могу, поскольку не решен вопрос о принятии этого заявления. Иск подан только вчера», — заявили в пресс-службе Останкинского районного суда Москвы. При этом Лариса Крымова, представляющая Первый канал, отказалась разговаривать с журналистами.

14 апреля 2020 года в эфир вышел выпуск программы, в котором ведущий Иван Ургант высмеял новость о новой деятельности экстрасенса — проведении оздоровительных сеансов с помощью интернета. «Мить, а я считаю, хорошо, что Анатолий появился именно в тот момент, когда миру нужна действительно эффективная помощь, ведь, если коронавирус нельзя победить, это не значит, что его нельзя рассосать. Кстати, Кашпировский всегда появлялся в роковое время для страны, это значит, что нас ждет два года сеансов, а потом распад Советского Союза», — пошутил Ургант. По предположениям «Газеты.ру», именно это высказывание и стало причиной подачи иска.

Экстрасенс не впервые обращается в суд из-за «Вечернего Урганта». В 2018 году он потребовал 500 тысяч рублей за выпуск передачи «Вечерний Ургант», в котором показали коллаж, где лицо мужчины наклеили на фотографию кота. Но тогда Кашпировский проиграл суд.