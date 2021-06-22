Ургант высмеял проигрыш сборной России в матче с Данией

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на «Первом канале» прокомментировал поражение сборной России в матче с Данией на чемпионате Европы по футболу (игра завершилась со счетом 1:4). Запись передачи доступна на YouTube.

Артист заявил, что команда его шоу рассчитывала на победу российской сборной и не подготовила материалы для передачи на случай поражения. «Ну потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг», — высмеял проигрыш сборной Ургант.

Ведущий предложил собственное видение прошедшей встречи и отметил, что футболисты проиграли «по вине сборной Дании». «Да, мы пропустили четыре гола, забили один, но наш – самый красивый, с пенальти», — заключил он.

Сборная России уступила в Копенгагене команде Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы, опустилась на четвертое место в группе и вылетела из чемпионата Европы, несмотря на равенство очков с Финляндией. Финская сборная обошла команду России благодаря лучшей разнице мячей.