Ургант предложил всем россиянам выплатить мировой долг

Ведущий Первого канала Иван Ургант в юмористической манере прокомментировал новость о том, что мировой долг достиг исторического рекорда и составил 296 триллионов долларов. В эфире передачи «Вечерний Ургант» шоумен предложил россиянам выплатить эти деньги: по 10 миллионов долларов с человека. Отрывок выпуска доступен на YouTube.

«Как можно жить, когда ты кому-то должен? Надо избавляться [от задолженности] (...) И я считаю, что мы — люди, живущие в России, — должны взять и заплатить за всех этот долг. Как делает настоящий мужик в ресторане: берет и платит за всех. Мы должны это сделать», — пошутил телеведущий.

Ургант предложил округлить долг до 300 триллионов долларов и разделить его на 145 миллионов россиян. Из списка должников юморист решил вычеркнуть чиновников, их помощников и водителей, потому что «они работают». От необходимости платить он избавил блогершу Елену Блиновскую, которая ранее заявляла, что потратила 120 миллионов рублей на празднование дня рождения, а также героя мема Мурада из такси, «у которого денег нет».

«Остается у нас 30 миллионов россиян… Поделили: получается у нас ровно по 10 миллионов долларов с человека. Сдюжим! Мы сейчас цены на газ еще поднимем немножко и сдюжим, я уверен», — с иронией заключил шоумен.

15 сентября сообщалось, что во втором квартале 2021 года мировой долг достиг исторически рекордного уровня в 296 триллионов долларов. Это число превысило допандемийный показатель на 36 триллионов долларов.