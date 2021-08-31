Популярный комик рассказал о гонораре за съемки в «Вечернем Урганте»

Комик Романов заявил, что получает за съемки в «Вечернем Урганте» меньше 100 тысяч рублей

Популярный комик Дмитрий Романов рассказал, какой гонорар получает за участие в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. В эфире шоу «Эмпатия Манучи», запись которого доступна на YouTube, он заявил, что за выпуск ему выплачивают меньше 100 тысяч рублей.

Артист признался, что получает маленький гонорар за съемки. «Это очень, очень небольшие деньги», — сказал он. Его собеседник актер Вячеслав Манучаров предположил, что гонорары Романова составляют 10 тысяч рублей. «Почти попал», — ответил на это комик, не раскрыв точной суммы.

Романов пошутил, что обычно вся зарплата уходит у него на бензин: он живет за городом и ездит в Москву по рабочим вопросам.

По мнению комика, своим примером он доказывает, что «можно быть с юмором на Первом канале». Романов рассказал, что считает себя более консервативным, олдскульным артистом, который нацелен на взрослых людей. «Моя аудитория не начинается от 17-18 лет, <...> от 25 лет все же, наверное», — подчеркнул он.

Ранее Романов вспомнил, как попал на программу «Вечерний Ургант». Он заявил, что проявил настойчивость, чтобы добиться желаемого.

Дмитрий Романов родился и вырос в Одессе, затем переехал в Москву. Комик участвовал в проектах Comedy Club, Stand Up, «Убойная лига» на ТНТ. После ухода с телеканала он начал сотрудничать с шоу «Вечерний Ургант».