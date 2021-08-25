Популярный комик рассказал о цензуре на Первом канале

Популярный стендап-комик, сценарист программы «Вечерний Ургант» Гарик Оганисян порассуждал на тему цензуры в шоу. В разговоре с блогером Сергеем Мезенцевым он рассказал об ограничениях на Первом канале. Выпуск подкаста доступен на YouTube Мезенцева.

«Ну, есть цензура, безусловно. Но (…) это цензура в рамках того, что есть на федеральных каналах», — ответил Оганисян на вопрос о том, сталкивались ли авторы «Вечернего Урганта» с какими-либо ограничениями при создании передачи.

Комик добавил, что его периодически спрашивают о том, что ему и его коллегам запрещено говорить на Первом канале. «Ну, то что вы не слышите — [то] нам и нельзя [говорить]. А все остальное мы по максимуму шутим и делаем», — объяснил Оганисян. Он добавил, что не смог бы работать в вечернем шоу, если бы видел, что его «затыкают».

Ранее ведущий Первого канала Владимир Познер заявил, что в России отсутствует цензура в средствах массовой информации.