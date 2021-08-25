Популярный комик рассказал о худшем выступлении

Комик Гарик Оганисян рассказал, что его худшее выступление было в Пензе на разогреве

Популярный стендап-комик, сценарист программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Гарик Оганисян назвал худшее выступление в своей карьере. Неприятным опытом он поделился в эфире подкаста блогера и шоумена Сергея Мезенцева, разговор доступен на YouTube.

Артист рассказал, что несколько лет назад получил предложение от коллеги Романа Косицына выступить у него на разогреве в Пензе. «И вот мы приходим в бар, где вообще не работает микрофон, где ничего нет. <...> Публика максимально пафосная», — вспомнил Оганисян. По его словам, в тот вечер в заведении находились жены бизнесменов и криминальных авторитетов.

Оганисян отметил, что практически в начале корпоратива успел поссориться с одной из присутствующих в баре. «Я пытаюсь говорить и натыкаюсь на какую-то женщину, <...> которая говорит: "Ты вообще знаешь, кто мой муж?". Я смотрю на зал, а там половина знает, кто ее муж», — продолжил сценарист «Вечернего Урганта».

Стендапер заявил, что должен был «разогревать» зал в течение 15 минут, но уже на седьмой минуте зрители стали освистывать его и требовать, чтобы пришел Косицын. Тогда Оганисян разозлился, бросил микрофон и ушел в гримерку. «Рома круто выступил, на контрасте еще, тем более», — поделился он.

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