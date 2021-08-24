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Тяжелобольной комик рассказал о своем состоянии

Комик Коннолли, страдающий болезнью Паркинсона, рассказал, что ему не становится лучше
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Фото: Luke MacGregor / Reuters

Популярный шотландский стендап-комик Билли Коннолли (Billy Connolly), страдающий болезнью Паркинсона, раскрыл правду о своем состоянии. 78-летний артист выступил с речью в понедельник, 23 августа, на Эдинбургском фестивале телевидения, передает Daily Mail.

Во время церемонии стендап-комик получил награду за достижения. «Мне кажется, что я уже должен быть мертв. Когда тебе вручают такую награду, ты сразу понимаешь, что остальные знают о тебе больше, чем ты сам», — пошутил Коннолли.

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Тяжелобольной артист признался, что не успел подготовить речь, потому что «любит бросать себе вызов». «Правда, с недавних пор для меня все вызовы связаны с больницей. <...> Вы заметите, что я придерживаю свою левую руку, чтобы она не тряслась», — сказал Коннолли. Он добавил, что его состояние не улучшается.

В декабре 2020 года стало известно об уходе Коннолли с комедийной сцены. Стендапер решил завершить карьеру из-за болезни Паркинсона. Он пожаловался на то, что стал «шататься, терять слух и пускать слюни».

Артист узнал о диагнозе в 2013 году. Несмотря на это, он продолжал активно гастролировать и выступать вплоть до 2017 года, после чего переехал с женой во Флориду.

Карьера Коннолли началась в 60-х годах прошлого века. Согласно многочисленным опросам населения, он считается одним из самых известных и влиятельных стендап-комиков в Англии. В 2013 году артист получил рыцарский титул.

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