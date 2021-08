Популярный комик умер от рака в 58 лет

Популярный британский актер и комик Шон Лок (Sean Lock) скончался от рака в возрасте 58 лет. Об этом со ссылкой на агента знаменитости сообщает The Guardian.

Представитель артиста отметил, что актер умер у себя дома в окружении семьи. «Шон Лок были одним из лучших комиков Великобритании. Он также был любящим мужем и отцом троих детей. Шона будет очень не хватать всем, кто его знал лично. Мы убедительно просим уважать частную жизнь его семьи в это тяжелое время», — сказал агент.

Одним из первых соболезнования семье Лока выразил известный английский комик Алан Дейвис (Alan Davies) в Twitter. «Мы были знакомы с 1988 года, когда у нас обоих только начинались карьеры. В последние годы мы с ним практически не общались из-за его болезни. Мне очень жаль его жену и детей. Покойся с миром, Локи», — написал он.

В 1990 году у Лока обнаружили рак кожи. Лечение помогло ему справиться с онкологией.

Шон Лок — английский актер и комик. В Великобритании он прославился в первую очередь как стендап-артист. В 2000 году он получил престижную британскую комедийную награду в номинации «Лучший стендап в прямом эфире». Также комик был постоянным участником популярного британского телешоу 8 Out of 10 Cats Does Countdown.